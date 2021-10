Riapertura degli stadi al 75% non basta, la richiesta è il 100%

Dal Pino e Lega non s’accontentano, la riapertura degli stadi non basta al 75%, la richiesta è il 100%.

La Gazzetta dello Sport ritorna sulla riapertura degli stadi. Difatti, giovedì, il Consiglio dei ministri dovrebbe concedere, finalmente, la riapertura degli stadi fino al 75% a partire dal week-end del 16 e 17 ottobre. E’ un gran passo avanti, che però non basta a Dal Pino e alla Lega, che chiedono fortemente l’apertura totale al 100%.

“Il sottosegretario Costa ha parlato di apertura “entro fine anno” ma i più ottimisti pensano che i numeri si possano rivedere al rialzo già da inizio novembre. Una delle ipotesi sarebbe quella di aprire al 100% in vista di una data ben precisa e a forte impatto simbolico, in questo senso il derby tra Milan e Inter previsto per il 7 di novembre potrebbe essere l’idea più intrigante”.

