Napoli, la ripresa degli allenamenti è fissata a mercoledì

La SSC Napoli annuncia che la squadra di Luciano Spalletti riprenderà gli allenamenti mercoledì.

Dopo il successo in casa viola i giocatori del Napoli sono a riposo. Nella giornata di oggi non c’è stato alcun allenamento e sarà così anche durante la giornata di domani. Le sedute riprenderanno mercoledì, come riportato proprio dalla SSC Napoli.

“Dopo il successo a Firenze, il Napoli riprenderà mercoledì gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18).”

