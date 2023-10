L’attaccante del Napoli Victor Osimhen sarebbe ancora nel mirino della Premier League, in particolare del Chelsea.

Il Chelsea sarebbe ormai da tempo interessato all’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Tuttomercatoweb ha riportato un’interesse da parte del club inglese: la fonte arriverebbe direttamente dall’Inghilterra, in particolare dal quotidiano The Guardian.

Ecco in seguito quanto riportato in merito:

“Sono mesi, settimane di profonda trasformazione in casa Chelsea dopo un’estate che ha visto una quindicina di partenze di giocatori esperti che sono stati rimpiazzanti invece da giovanissimi. Pochettino, in questo momento storico, sta allenando una squadra di ragazzi in fase di sviluppo e, guardando a gennaio, nella sponda Blues di Londra c’è chi è convinto che per rinforzare il reparto d’attacco ci sarà bisogno di un ingente investimento. E, come raccontato in un articolo del The Guardian, nel mirino degli inglesi c’è un grande protagonista del nostro campionato quale Victor Osimhen.”

