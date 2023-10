Napoli, il report dell’ultimo allenamento prima del Real Madrid

In vista della sfida contro il Real Madrid, il Napoli è sceso in campo anche questa mattina per effettuare la seduta di allenamento.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid il Napoli è sceso in campo presso il Konami Training Center di Castel Volturno per la quotidiana seduta di allenamento.

La Società partenopea ha pubblicato il report di quanto effettuato:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Real Madrid in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto terapie, piscina e lavoro in campo. Gollini ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus ha svolto terapie e palestra.”

