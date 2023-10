Il centrocampista Szymanski nel mirino di Napoli e Fiorentina

Il centrocampista del Fenerbahce Sebastian Szymanski avrebbe suscitato l’interesse sia del Napoli sia della Fiorentina.

Tuttomerctoweb ha riportato le ultime sul centrocampista Sebastian Szymanski, obiettivo di mercato di Napoli e Fiorentina.

“Nonostante il mercato invernale sia ancora lontano, la Fiorentina comincia a studiare i primi nomi per rafforzare il proprio organico. Secondo quanto riportato dai media turchi, Napoli e Fiorentina stanno seguendo Sebastian Szymanski, classe 1999 in forza al Fenerbahçe. Il centrocampista polacco sta vivendo un inizio di stagione esaltante con i turchi, che lo hanno acquistato a giugno scorso. zymanski ha partecipato anche allo scorso Mondiale di Qatar con la maglia della Polonia, disputando due gare prima dell’eliminazione della sua Nazionale. Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Dinamo Mosca e Feyenoord, dimostrandosi davvero abile in zona gol. 29 presenze in Eredivisie l’anno passato con 9 gol e 6 gettoni in questa, col Fenerbahçe, e ben 4 gol segnati.”

Fonte foto: Flickr.com

