Champions League, il pronostico di Fedele sul girone del Napoli

Enrico Fedele ha parlato del Napoli ai microfoni di “Radio Marte” facendo un pronostico sulla Champions League.

Il dirigente ed opinionista Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre”. Quest’ultimo ha espresso la sua opinione sul Napoli per quanto riguarda la Champions League: secondo lui le due squadre che andranno avanti nel girone saranno Napoli e Real Madrid.

“Domani è una partita di cartello, da Globe Trotter. Per quanto riguarda il girone di Champions sia Napoli sia Real Madrid passeranno il turno perché le altre sono poca cosa. Il Real non mi sembra il solito Real Madrid e quindi il Napoli può fare la sua partita. Sarà un grande spettacolo perché il Real è sempre il Real anche se non è una partita di vita o morte calcistica.”

Poi qualche commento sulla squadra:

Per me l’alternativa a Lobotka non c’è fino ad oggi. C’è Demme ma gioca e non gioca e non è il suo ruolo. Cajuste non ha le sue stesse caratteristiche. Secondo me la qualificazione è già fatta e credo che il Napoli possa sfatare questa tradizione. La squadra deve giocare senza timori, palleggiando. Se lo fa come sa fare credo che Osimhen e Kvara possano far del male.

