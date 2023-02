TMW Radio – Orlando: “Simeone ha fame di gol e si fa amare molto dai tifosi”.

Massimo Orlando, allenatore ed ex calciatore, ha preso parte alla trasmissione Piazza Affari ed ha parlato anche del talento di Giovanni Simeone, attuale giocatore del Napoli:

“Ho vissuto i suoi anni a Firenze e sono contento per lui. Veniva molto criticato perché gli veniva detto che davanti alla porta aveva problemi. Sono contento che a Verona si sia rilanciato e che a Napoli stia facendo benissimo. I suoi gol sono pesantissimi, per ora, ed entra con una cattiveria in campo incredibile. Capisco la sua frase sugli argentini a Napoli. Lì c’è passato Dio e, quindi, gli argentini hanno un canale preferenziale, soprattutto, poi, se hanno la fame di Simeone. È uno dei giocatori che si fa molto amare dai tifosi”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

