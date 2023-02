Iezzo: “Meret migliorato molto, sempre pronto quando chiamato in causa”

L’ex portiere azzurro su Alex Meret

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Nel suo intervento ha detto la sua sulla stagione di Alex Meret.

Queste le sue parole:

“In questi grandi risultati del Napoli c’è anche tanto Meret, quando viene chiamato in causa risponde sempre presente. Questo Napoli è una squadra che subisce poco e si muove bene ma c’è il merito di Alex. Migliorare con i piedi non è una cosa che si può fare in 2-3 mesi, Alex è sempre stato bravo sotto quell’aspetto gli serviva solo la continuità, deve forse migliorare nelle uscite in area, con più coraggio”.

