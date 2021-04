UFFICIALE – Mondiali in Qatar 2022: tutte le gare in esclusiva Rai. I dettagli

Mondiali in Qatar 2022, gare in esclusiva Rai

Ultime Nazionali – Mondiali in Qatar 2022, tutte le gare in esclusiva Rai. La Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi multipiattaforma di tutte e 64 le partite dei campionati del mondo che si svolgeranno in Qatar nel novembre e dicembre del 2022.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera,

poi, certo, conserva la facoltà di sublicenziare i diritti ad altri broadcaster, circostanza che potrà far ritornare in gioco Amazon, il colosso americano che nelle ultime ore pareva destinato a trasmettere in streaming una parte delle gare. Ogni valutazione verrà effettuata dalla tv di stato più avanti: per ora dopo aver investito 180 milioni (l’offerta di Mediaset era arrivata a 110), si prepara a mandare in onda su Rai1 almeno 28 partite del torneo, inclusa la partita di apertura, le semifinali e la finale.

«Si tratta di un grande successo» esclama Marcello Foa, presidente della Rai. «Riconquistiamo il primato nella trasmissione di uno degli eventi più amati dagli italiani che nella Nazionale di calcio si riconoscono uniti anche nei momenti più difficili». Fabrizio Salini, ad della tv di Stato, aggiunge: «Il nostro accordo consentirà alla Rai di presentare al pubblico il torneo di calcio più prestigioso al mondo che, per la prima volta nella storia, si disputerà in un periodo altamente strategico per i media». Ovvero nelle settimane prenatalizie, momento propizio per la raccolta pubblicitaria. Dal 2002, ovvero dal Mondiale nippo-coreano, la Rai non trasmette in esclusiva le immagini del Mondiale.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sampdoria-Napoli, Ranieri: “Dagli azzurri mi aspetto intensità e qualità”

Mercato Napoli, l’agente di Zaccagni: “Ne riparleremo a fine stagione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Resistenza: Anpi, morta partigiana Antonietta Romano Bramo