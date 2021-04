Nuova maglia SSC Napoli Burlon: ecco quando sarà utilizzata. L’indiscrezione

Nuova maglia SSC Napoli Burlon

Ultimissime calcio Napoli – Nuova maglia SSC Napoli Burlon. Si parla della nuova Kombat Pro 2021 in collaborazione con Marcelo Burlon e della possibilità di uscita nel prossimo fine settimana.

Il Corriere del Mezzogiorno, conferma l’indiscrezione:

“Il 18 aprile contro l’Inter al Maradona potrebbe esserci una novità di marketing per il Napoli, la macchina organizzativa anche sui social freme, lascia qualche indizio. Sono in arrivo due maglie speciali, una da gioco e un’altra per i portieri, che sarebbero realizzate in collaborazione con Robe di Kappa e lo stilista Marcelo Burlon, da argentino ha un legame particolare con Maradona e, quindi, con Napoli.

Nelle foto che circolano c’è la coccarda della Coppa Italia, ciò rivela che le divise speciali sono in arrivo per il finale di questa stagione. Le due maglie, dai colori singolari, risaltano all’occhio per una particolarità stilistica: la fantasia che ricorda le ali di un volatile aperte sulle spalle e il corpo che scende sul petto, marchio di fabbrica della celebre casa Marcelo Burlon”.

