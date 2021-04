Mercato Napoli, l’agente di Zaccagni: “Ne riparleremo a fine stagione”

Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, ha parlato della trattativa di mercato tra il Napoli ed il centrocampista.

Fausto Pari è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo. L’agente di Mattina Zaccagni si è soffermato non solo sul giovane centrocampista, ma anche sul Napoli.

In primo luogo ha parlato del club:

“Riguardo la corsa verso la Champions League la squadra più in difficoltà mi sembra il Milan. Riguardo il Napoli, episodi come la sconfitta contro la Juventus possono accadere, basta che da domenica si pensi solo a vincere. La Sampdoria ha raggiunto la salvezza e credo che non debba dare più nulla in campionato; tuttavia il Napoli non deve abbassare la guardia perché il club ligure ha in squadra importanti giocatori come Quagliarella.”

Riguardo Zaccagni afferma:

“Con il Napoli c’è stata una trattativa a gennaio ma poi non se ne è più parlato: se ne riparlerà a fine stagione quando le idee saranno più chiare. Zaccagni piace al Napoli, ma bisogna capire la volontà del Verona.”

