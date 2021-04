Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni: Osimhen favorito su Mertens

Tuttomercato web anticipa le probabili formazioni di Sampdoria e Napoli alla vigilia della sfida allo Stadio Luigi Ferraris.

Manca solo un giorno al match che vedrà contrapposti la Sampdoria ed il Napoli. Tuttomercato web ha parlato delle probabili formazioni che le due compagini andranno a schierare.

Il sito di calciomercato parla prima della formazione dei padroni di casa:

“Al fianco di Thorsby ci dovrebbe essere Askildsen con Candreva sull’esterno di destra e uno fra Damsgaard e Jankto su quello di sinistra. In difesa davanti ad Audero non ci dovrebbero esserci Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello mentre in attacco dovrebbe essere confermata la coppia formata da Gabbiadini e Quagliarella.”

Poi è volta della probabile formazione che schiererà il Napoli:

“Dovrebbe rivedersi Ospina tra i pali, con difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana conferma per la coppia Demme-Fabian, con Politano che si riprende il posto a destra nel terzetto completato da Zielinski e Insigne. In avanti ballottaggio aperto Osimhen-Mertens, col nigeriano leggermente avanti.”

