Corriere dello Sport – Kvaratskhelia: “È spento e cupo, sente il peso di un gol che manca da marzo”.

Kvaratskhelia, voti contrastanti da parte dei quotidiani:

Il Corriere dello Sport, 5: “E’ spento, cupo, costantemente raddoppiato. Sente il peso di un gol che manca dal 19 marzo e dell’attesa delle giocate da fenomeno a cui ha abituato tutti. Ma la gamba è come l’umore, appesantita: sembrava Ali, farfalla e ape, ma in questo periodo è un po’ al tappeto. Va rigenerato e alleggerito. In fretta”.

La Gazzetta dello Sport, 6: “Sta salendo di condizione e comincia a dialogare in maniera efficace con Osimhen. Sta tornando ai suoi livelli”.

