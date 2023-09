Corriere dello Sport – Garcia escluso dall’abbraccio di gruppo: “Vai a capire se sia stato un caso”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha sottolineato il gesto della squadra, commentando anche la gara di Braga: “Il Napoli se ne è stato nella metà campo avversaria, ha aspettato (invano) Anguissa e Kvara; ha deciso di soffrire, con distanze eccessive tra i reparti; ha rischiato ma ha orientato la serata che (46′), ha consentito di togliersi un po’ di malinconia da dosso: i capitani non mollano mai e Di Lorenzo, un gladiatore elegante, sulla spizzata di Osi, l’ha sistemata all’incrocio e poi è andato ad abbracciare i compagni in panchina, in un mucchio dal quale – vai a capire se sia stato un caso oppure no – è rimasto escluso Garcia”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Garcia dopo Braga-Napoli: “La vittoria è del gruppo”

Braga-Napoli Juan Jesus: “Dimostrato grande compattezza”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Milan, Sportiello sfrutta l’occasione