La Gazzetta dello Sport – Garcia torna a vincere, porta a casa i tre punti e tira un sospiro di sollievo.

Il Napoli torna a vincere e Rudi Garcia rischia di meno. Il tecnico torna a respirare e gli azzurri a vincere per rialzare l’umore. Il gruppo fa un lavoro discreto, il gol di capitan Giovanni Di Lorenzo riporta fiducia e sollievo. Il francese non ha ancora trovato una cura per il suo Napoli, ma perlomeno riesce a portare a casa i tre punti all’esordio di Champions League, contro il Braga e in trasferta.

