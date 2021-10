Lazio, Sarri dopo il KO col Bologna, riattacca la Lega Serie A: “Gli unici a giocare 61 ore dopo l’EL, eravamo scarichi”

Lazio, Sarri dopo il KO col Bologna

Lazio, il tecnico Maurizio Sarri al termine della sfida persa nettamente per 3-0 dalla sua Lazio allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport ritornando sulla polemica con la Lega Serie A per l’impegno della sua squadra in trasferta nell’anticipo delle 12:30 dopo la sfida di Europa League di giovedì sera contro la Lokomotiv Mosca:

Sarri:

“Siamo arrivati scarichi sotto tutti i punti di vista. Abbiamo trovato una squadra viva, reattiva, convinta, cattiva. Le seconde palle era tutte loro. È una partita da prendere in considerazione e capire perché siamo arrivati così ma da dimenticare anche velocemente”.

Non sono bastati i sei cambi nell’undici di partenza per poter ritrovare energie dopo la gara di Europa League di giovedì sera all’Olimpico:

“È un discorso difficile da capire per chi non vive lo spogliatoio. Quando sei stanco, è stanco tutto l’ambiente: i magazzinieri, i fisioterapisti, lo staff medico. Questa stanchezza la attacchi anche a chi ha giocato meno, l’ambiente si scarica emotivamente. È un discorso di mentalità: per rimanere costantemente su certi livelli, serve un certo tipo di mentalità. La Lazio negli anni è sempre stata una squadra alterna. Vuol dire che è qualcosa che ci manca e che dobbiamo costruire. La partita di oggi non si può prendere in considerazione più di tanto. È un discorso che va migliorato ma quella di oggi non la terrei in considerazione”.

Per Sarri non si tratta solo di un problema di alternative e di una rosa adeguata per affrontare le tre competizioni:

“Qualche criticità c’è, però è giusto parlarne all’interno della sede. A inizio ottobre questo non può essere un problema enorme. Questa era una partita a rischio: siamo l’unica squadra in Europa ad aver giocato dopo 61 ore di quelle che hanno fatto l’Europa League. Ho detto ai giocatori prima della partita “Dobbiamo fare una lotta contro la Lega” ma questo non deve essere un alibi. Bisogna essere pronti dopo 60 ore. Potevo capire se si fa una partita gagliarda, brutta e persa perché nel finale era finita la benzina ma noi eravamo scarichi sin dall’inizio”. Questo è quanto riportato da Goal.com

