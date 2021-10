Caso DAZN, il disservizio è legato alla rete italiana, streaming non adeguato

Aperto il caso DAZN, il disservizio è legato alla rete italiana? La qualità dello streaming non è adeguata, le connessioni coprono solo il 10 percento degli italiani.

Secondo quanto riportato da Domani, il problema legato ai disservizi di DAZN, potrebbero non essere del tutto collegate solo ed unicamente alla piattaforma. Difatti, il problema sembrerebbe essere allacciato alla rete italiana, che allo stato corrente non è in grado di garantire una qualità adeguata alla trasmissione in streaming.

Nel rispetto delle stime di Goldmedia Analyse, rimaneggiate da Maurizio Decina, rettore delle telecomunicazioni e ora consigliere del ministro all’Innovazione, le connessioni di migliore qualità, di tipo gigabit, coprono solamente il 10 percento degli italiani.

Dunque, il problema non sarebbe connesso unicamente alla piattaforma streaming, o alla connessione degli utenti. A detta degli esperti, DAZN avrebbe dovuto preoccuparsi di tale situazione prima dell’inizio del campionato, ad esempio tramite una nuova codifica del segnale, intervento mai messo in atto. In ogni caso, è prevista una riunione Agcom a ottobre, con l’ombra delle sanzioni e dell’imposizione dello streaming che incombe.

