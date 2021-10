UFFICIALE – Assente Ounas a causa di una distrazione al retto femorale

UFFICIALE – Adam Ounas non sarà presente in campo contro la Fiorentina: la causa è una distrazione di primo grado al retto femorale destro.

Il sito ufficiale dell’SSC Napoli ufficializza l’assenza di Adam Ounas con la Fiorentina con un comunicato: “Adam Ounas non sarà a disposizione per la gara di oggi contro la Fiorentina. L’attaccante, in seguito a un risentimento muscolare accusato al termine del l’allenamento di ieri, questa mattina si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al retto femorale destro”.

