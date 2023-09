Napoli, Politano: “Lazio brava ad approfittare dei nostri sbagli”

Dopo la sfida tra Napoli e Lazio Matteo Politano ha espresso qualche considerazione ai microfoni di Sky Sport.

Le sue prime parole riguardano l’ex tecnico del Napoli Luciano Spalletti:

“Spalletti ha dimostrato un grande entusiasmo e sarà un valore aggiunto per la Nazionale, tuttavia avrà bisogno di tempo.”

Sulla sconfitta afferma:

“C’è stato un divario tra il primo e secondo tempo. Eravamo frenetici e la Lazio è stata brava a sfruttare i nostri errori.”

Poi, sulle differenze tra Rudi Garcia e Luciano Spalletti:

“Quando qualcosa si evolve si ha bisogno di tempo. Lo stile di gioco è simile quindi non penso ci siano troppe differenze. Spalletti è un grande allenatore e dovrà essere bravo a far capire i suoi concetti, noi del Napoli già li conosciamo, ma per gli altri non è così, quindi dovrà subito farsi capire. Il suo gioco chiede tempo, per questo avrà bisogno di tempo.”