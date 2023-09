Napoli-Lazio, le parole di Garcia dopo la gara

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro la Lazio ai microfoni di Dazn.

Il Napoli di Rudi Garcia subisce la prima sconfitta della stagione contro la Lazio di Maurizio Sarri, che invece porta a casa la prima vittoria. Al termine del match il tecnico azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Il primo tempo è stato a nostro favore. Bisognava fare più gol. Quando non si sa vincere, bisogna almeno non perdere. Non siamo ancora al 100%, è tutto normale. Kvaratskhelia non poteva giocare 90 minuti, ma mi è piaciuto nel primo tempo. Adesso la cosa che conta è il futuro. Spero di riavere tutti i Nazionali al 100% dal punto di vista fisico. Poi ci saranno sette partite in tre settimane, dobbiamo vincere la prima. Di solito chi entra dalla panchina ci aiuta tanto. Stavolta i cambi non hanno dato una mano: la colpa non è di chi è entrato ma non c’è stata la stessa precisione del primo tempo. Non dobbiamo buttare tutto solo perché abbiamo perso.”

Continua parlando della gara:

“Bisognava vincere i duelli decisivi. La prima linea, poi il centrocampo, Il discorso riguarda tutti, non solo i centrali. Mi brucia aver perso un po’ il filo della partita nella ripresa. Il secondo gol ci ha fatto male psicologicamente. Forse eravamo meno brillanti. Potevano accendere la fiamma nel secondo tempo, ma non abbiamo fatto gol perché non siamo stati abbastanza bravi. Osimhen crea anche spazi per gli altri, Olivera ha provato a mettere qualche pallone. Nel secondo tempo nessuno dei nostri è stato all’altezza della situazione; volevamo cercare subito il gol. Era possibile comunque pareggiare ma non l’abbiamo fatto quindi è colpa nostra. Alla Lazio bisogna fare i complimenti. Fare gol con un tiro, poi siamo stati bravi a pareggiare, poi dopo il vantaggio biancoceleste non siamo stati bravi a rimettere la partita in piedi. Con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni e’ normale correre dei rischi. Bisogna solo accettare che non tutto va per il verso giusto. Guendouzi è un bel giocatore. La Lazio aveva zero punti, noi siamo caduti nella trappola, bisogna saper gestire queste situazioni, bisogna crescere sotto questo punto di vista.”