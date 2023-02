Eintracht Francoforte-Napoli, Spalletti può sperare in una rivincita

Il Corriere della Sera si è soffermato sulla sfida di Champions League di questa sera tra Eintracht Francoforte e Napoli.

Questa sera Eintracht Francoforte e Napoli si sfideranno per un posto ai quarti di finale di Champions League. Il Corriere della Sera si sofferma proprio sulla suddetta sfida affermando che Luciano Spalletti potrebbe ottenere una sorta di rivincita. Il quotidiano ricorda infatti che la squadra tedesca eliminò l’Inter agli ottavi di finale di Europa League nella stagione 2018/2019, quando il club nerazzurro era allenato proprio dal tecnico di Certaldo.

Ecco quanto riportato:

“Per il Napoli, che ha lo scudetto quasi in cassaforte, arriva il test Champions contro l’Eintracht Francoforte. Serve sfrontatezza, data dalla consapevolezza dei risultati ottenuti sia in Italia che in Europa nel corso di questa stagione. Exploit a ripetizione che impongono ai partenopei di non sentirsi inferiori a nessuno. Inoltre, Luciano Spalletti cercherà di prendersi una rivincita sui tedeschi che eliminarono la sua Inter agli ottavi di finale di Europa League nella stagione 2018/19.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, obiettivo di Giuntoli: l’attaccante brasiliano classe 2005.I dettagli

Infortunio Osimhen, ultimi aggiornamenti da Castel Volturno: il report

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici