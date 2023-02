Non solo Napoli, ecco i club interessati a Vicario

Il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario avrebbe suscitato l’interesse da parte del Napoli, ma sarebbe anche nel mirino di altri club.

Il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario è stato diverse volte accostato al Napoli, in particolare si è spesso parlato di un interesse da parte della Società partenopea. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il portiere dell’Empoli avrebbe anche diversi corteggiatori all’estero.

Ecco quanto si legge:

“Sei mesi fa si era fatta avanti la Lazio ma l’Empoli ha alzato il muro, quest’anno sono venuti spesso osservatori del Bayern Monaco per studiarlo da vicino. Ancora nessun contatto tra club, ma Vicario può diventare uno dei prossimi uomini mercato. Un anno fa la valutazione era di circa 15 milioni di euro, oggi il prezzo è lievitato dopo una prima parte di stagione ad alto livello. L’Empoli non vuole fissare un prezzo, si gode il classe ’96 aspettando eventuali proposte in arrivo. Di offerte concrete al momento non ce ne sono state, ma oltre al Bayern il giocatore piace anche alla Juventus e in Premier League.”

