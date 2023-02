Empoli-Napoli, due giocatori assenti per squalifica

I giocatori Akpa Akpro e Filippo Bandinelli non saranno presenti in occasione di Empoli-Napoli a causa di squalifica.

Sabato 25 febbraio Empoli e Napoli si sfideranno allo Stadio Carlo Castellani. Due giocatori della squadra di casa non potranno però scendere in campo per la decisione del giudice sportivo. Si tratta del difensore Akpa Akpro Jean Daniel e del centrocampista Flippo Bandinelli.

Ecco le decisioni del giudice sportivo:

AKPA AKPRO Jean Daniel (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BANDINELLI Filippo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

