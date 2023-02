Eintracht Francoforte-Napoli, tre cambi per Spalletti

Luciano Spalletti potrebbe optare per tre cambi di formazione in occasione della sfida tra Eintracht Francoforte e Napoli.

Il giornalista RAI Ciro Venerato ha tentato di anticipare le mosse di Luciano Spalletti in occasione della sfida di Champions League tra l’Eintracht Francoforte ed il Napoli. Venerato è intervenuto ai microfoni di “Tele A” ed ha spiegato che il tecnico di Certaldo potrebbe decidere di fare tre cambi rispetto allo scorso match contro il Sassuolo.

Ecco quanto ha dichiarato:

“Ci saranno tre cambi rispetto alla compagine che si è imposta con il risultato di 0-2 con il Sassuolo al Mapei Stadium. Mario Rui, Piotr Zielinski ed Hirving Lozano prenderanno il posto rispettivamente di Mathias Olivera, Eljif Elmas e Matteo Politano. Per il resto la formazione è la stessa che ha sconfitto gli emiliani. In porta ci sarà Alex Meret. La difesa a quattro sarà composta da Kim, Rrahmani, Rui e Di Lorenzo. Lobotka, Anguissa e Zielinski saranno invece i tre schierati a centrocampo. In attacco infine Lozano, Kvaratskhelia e Osimhen.”

