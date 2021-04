Nosotti: “Questo Napoli è una macchina da gioco, ottimo lavoro di Gattuso”

Il giornalista di Sky, Marco Nosotti, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Vedo un Napoli competitivo”.

Nosotti espone la sua opinione sull’andamento attuale degli azzurri

“Ci aspettavamo queste prestazioni del Napoli dall’inizio. Il Napoli ha una bella costruzione dal basso ed è fortissimo dalla cintola in su. Vedo un Napoli competitivo, ha fatto molto bene nel girone di ritorno. Atalanta, Napoli ed Inter, sono le prime per punti e continuità di rendimento. Il Napoli, per come si sta dimostrando, è una macchina da gioco, si vede la mano di Gattuso. Insigne poi, è il quarto giocatore italiano in attività per gol in Serie A. Ha fatto una grande partita. Credo che in questa fase di campionato abbiamo finalmente potuto vedere un giocatore di grande spessore”.

