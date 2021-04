ESCLUSIVA FA – Spalletti nome caldo per la panchina azzurra, De Laurentiis avrebbe ormai scelto

Esclusiva FA, De Laurentiis avrebbe scelto Luciano Spalletti

Come raccolto in esclusiva dalla redazione di ForzAzzurri, la scelta del nuovo tecnico per la prossima stagione sarebbe caduta su Luciano Spalletti. De Laurentiis avrebbe scelto il tecnico toscano come successore di Gennaro Gattuso che a fine stagione saluterà il Napoli. Al momento ci sarebbe già una scrittura privata tra le parti nella quale l’allenatore si legherebbe a l Napoli per le prossime due stagioni. Non sono note le cifre dell’ingaggio. Il tecnico ha ancora un contratto in essere con l’Inter che scadrà a Giugno 2021, quindi, con ogni probabilità, un suo eventuale annuncio non arriverà prima di quella data. La nostra redazione fornirà ulteriori aggiornamenti all’interno della trasmissione Napopetiamoweb, che andrà in onda alle ore 21:30 sulla nostra pagina facebook ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

