La UEFA studia il patto fedeltà: pesanti sanzioni per i club ribelli

Dopo l’intervista rilasciata da Ceferin all’agenzia Ap, sembrerebbe che L’UEFA e le federazioni, secondo la Gazzetta dello Sport, stiano lavorando ad un piano.

I dirigenti dei club rischiano conseguenze, ecco cosa

Le parole di Ceferin suonano come un vero e proprio ultimatum per le quattro società “irriducibili”: Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona. L’UEFA e le federazioni, difatti, starebbero studiando ad un “patto di fedeltà” a lunghissima scadenza che prevede pesanti sanzioni se non rispettato. Ad ogni iscrizione alle coppe ci sarà l’imposizione di disputare le coppe europee per chi si iscrive ad un campionato e vi si squalifica, e infine sanzioni etiche e disciplinari nei confronti dei club ribelli.

