Intervista Spalletti Dazn, il tecnico svela il modo in cui carica la squadra

Spalletti: “Carico il Napoli anche su Whatsapp nel gruppo ‘Sarò con te'”

Intervista Spalletti su Dazn, il tecnico del Napoli si sofferma sul modo in cui, tramite chat, carica la squadra.

Nella sua intervista a Dazn il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha detto: “Di Lorenzo capitano? È stata una scelta facile, possiede le qualità per relazionarsi con i compagni e con gli avversari. Abbiamo anche un gruppo WhatsApp nel quale spesso ci confrontiamo, si chiama “Sarò con te”, l’ho usato nelle partite in cui sono stato costretto a rimanere a casa come la trasferta contro la Juventus”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Simeone firmerà stasera con il Napoli, domani svolgerà il primo allenamento

Il Napoli sta chiudendo con il Sassuolo, l’arrivo di Raspadori è sempre più vicino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendi: rogo nel Catanese, in azione elicotteri e Canadair