Il Napoli sta chiudendo con il Sassuolo, l’arrivo di Raspadori è sempre più vicino

In chiusura l’affare tra Napoli e Sassuolo per Raspadori

Il Napoli e il Sassuolo sono alle battute finali della trattativa che porterà Giacomo Raspadori in azzurro, dopo un tiro e molla durato settimane. A dare ulteriori aggiornamenti sulla vicenda è Nicolò Schira, esperto di calciomercato, che attraverso i microfoni di Punto Nuovo Sport Show ha dichiarato:

“C’è stato un rilancio del Napoli per Raspadori e piano piano stiamo arrivando al traguardo. Il calciatore vuole andare via, ha l’accordo con gli azzurri da due settimane. Al Sassuolo conviene chiudere, non è detto che tra un anno avrà la stessa offerta. Raspadori è in scadenza nel 2024 e non ha alcuna intenzione di rinnovare. Il pomo della discordia sono i bonus, ma l’ottimismo resta alto. I contatti andranno avanti anche nel pomeriggio”.

