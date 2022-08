Simeone firmerà stasera con il Napoli, domani svolgerà il primo allenamento

Entro stasera la firma di Simeone

Giovanni Simeone in serata apporrà la firma sul contratto che lo legherà al Napoli, dopo essere arrivato sabato c’erano da limare ancora alcuni dettagli prima dell’annuncio. Come riportato da Ciro Venerato, il club azzurro e il Verona in queste ore hanno definito l’affare attraverso un scambio di e-mail. Simeone sosterrà domani la prima seduta di allenamento agli ordini di Spalletti, che con ogni probabilità l’avrà a disposizione per la prossima gara contro il Monza.

