X – McTominay, atteso oggi in Italia per firmare con il Napoli

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, Manchester United e Napoli, hanno firmato tutti i documenti, per il trasferimento di Scott McTominay in Italia: “Il giocatore scozzese sarà in Italia più tardi per firmare un accordo a lungo termine con il club per un importo pari a € 30 milioni più una clausola di rivendita del 10%”. L’arrivo di McTominay è atteso alle 11.30 a Capodichino.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

