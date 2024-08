Express Sport – Gilmour-Napoli, salta tutto! Il Brighton ha bloccato l’affare

Secondo l’edizione del quotidiano inglese, Billy Golmour non sarà un giocatore del Napoli. Nonostante l’affare sembrasse in chiusura, l’infortunio di O’Riley ha bloccato tutto. Il giocatore resterà fuori a lungo, e come confermato, dovrà sottoporsi a un’operazione alla caviglia.

Sarebbe stato proprio il Brighton a bloccare ogni discorso con il Napoli, vista l’entità dell’infortunio, che terrà il suo nuovo giocatore lontano dai campi per un po’. Adesso il Napoli si trova con soli tre centrocampisti, Lobotka, Anguissa e il nuovo innesto McTominay, atteso oggi in Italia. Servirà un altro colpo, considerando l’imminente partenza di Gaetano al Cagliari e i discorsi in corso tra Folorunsho e Lazio. Siamo in attesa di conferme anche dall’Italia.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

