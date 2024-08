Lukaku ha terminato le visite mediche, si attende la firma

Romelu Lukaku ha terminato le visite mediche con il Napoli, si attende adesso la firma sul contratto con il club.

L’attaccante belga Romelu Lukaku avrebbe terminato le visite mediche con il Napoli presso Villa Stuart. Quasi tutto fatto dunque per il suo trasferimento in azzurro: la firma sul contratto dovrebbe infatti avvenire in brevissimo tempo.

Di seguito quanto si legge sul sito di Sportmediaset:

“Romelu Lukaku lascia sorridente Villa Stuart, diretto a Napoli per la firma del contratto assieme al suo procuratore Federico Pastorello. Big Rom ora è diretto a Napoli, si attende poi l’annuncio ufficiale della società.”

