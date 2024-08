Atalanta su Raspadori: il club avrebbe fatto un sondaggio

L’attaccante Giacomo Raspadori sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta; alla Roma invece piacerebbe Cyril Ngonge.

L’Atalanta avrebbe fatto un sondaggio per Giacomo Raspadori, mentre la Roma potrebbe essere ineressata a Cyril Ngonge.

Di seguito le parole del giornalista Alfredo Pedullà in merito alle due situazioni:

“L’Atalanta si è informata sulla posizione di Giacomo Raspadori. Per il momento soltanto un sondaggio, vedremo se porterà a sviluppi concreti. Tutto questo perché il club di Percassi cerca un altro attaccante, aveva sondato per Edouard del Crystal Palace. Probabilmente i mal di pancia di Lookman portano alla necessità di monitorare il mercato. Raspadori non è sicuro della titolarità, anzi, bisogna vedere se il Napoli aprirà in caso di eventuale offerta, un discorso che può essere legato a Ngonge (apprezzato dalla Roma). Di sicuro l’Atalanta ha fatto un sondaggio per Raspadori, il resto lo capiremo presto.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lukaku ha terminato le visite mediche, si attende la firma

UFFICIALE – Napoli-Parma sarà diretta da Tremolada

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi