UFFICIALE – Napoli-Parma sarà diretta da Tremolada

La sfida di campionato tra Napoli e Parma sarà affidata all’arbitro Paride Tremolada della sezione di Monza.

Napoli e Parma si sfideranno in occasione della terza giornata di campionato. Il match avverrà sabato 31 agosto alle ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. L’arbitro chiamato a dirigere il match è Paride Tremolada della sezione di Monza.

Di seguito il comunicato della SSC Napoli in merito alla decisione dell’AIA:

“Paride Tremolada dirigerà Napoli-Parma; i suoi assistenti saranno Bresmes e Zingarelli, La Penna quarto uomo. Al Var ci sarà Di Bello, Avar affidato a Di Paolo.

Questa sarà la quinta direzione di gara in Serie A per Paride Tremolada, nonché la sua seconda in questa stagione. Curiosamente, Tremolada non ha mai arbitrato né il Napoli né il Parma in precedenza, rendendo questa sfida un debutto assoluto per entrambe le squadre sotto la sua direzione.

Nelle quattro partite precedenti in Serie A, Tremolada ha mostrato 16 cartellini gialli, mantenendo una media precisa di quattro ammonizioni a partita. Fino ad ora, non ha ancora decretato alcuna espulsione.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mario Rui non vuole lasciare Napoli: possibile permanenza

Osimhen, nuova offerta da parte dell’Al-Ahli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi