Il Napoli vuole Raspadori, pronta un’offerta da 30 milioni per convincere il Sassuolo

Il Napoli insiste per Raspadori

Il Napoli non molla Giacomo Raspadori nonostante il muro alzato dal Sassuolo, ed è pronto ad offrire oltre 30 milioni per portare a termine la trattativa. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il club azzurro non ha intenzione di mollare la presa sull’attaccante neroverde. Nei giorni scorsi il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali aveva dichiarato che non era sul mercato, ma con l’offerta giusta il Napoli spera di convincere il club emiliano a dare il via libera alla cessione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Neto ha scelto il Napoli: si può chiudere in settimana

West Ham, proposta ufficiale per Zielinski: ma il Napoli chiede di più

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: in 192 con tre sbarchi a Lampedusa, trasferiti 600