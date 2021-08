Calciomercato: Anguissa a Castel Volturno dall’8 settembre, i dettagli dell’operazione

Il Napoli attende il centrocampista a Castel Volturno

Il Napoli si è aggiudicato le prestazioni di Zambo Andrè Anguissa, centrocampista classe 1995 proveniente dal Fulham. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce che il giocatore arriva in azzurro con la formula del prestito oneroso a cinquecentomila euro, un milione e mezzo d’ingaggio con metà pagata dal Fulham, e diritto di riscatto fissato a quindici milioni. Ieri visite mediche a Villa Stuart, per poi raggiungere subito la sua Nazionale (Camerun), per gli impegni del 3 e del 6 settembre che lo costringeranno ad arrivare a Castel Volturno non prima dell’8.

