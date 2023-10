Retroscena Tudor: in stand by offerta Salernitana, attende chiamata dal Napoli

Retroscena su Tudor, il tecnico vorrebbe la panchina del Napoli

Calcio Napoli – Retroscena su Tudor e la panchina del Napoli, raccontato dall’edizione odierna di Tuttosport:

“De Laurentiis ha già cominciato a sentire molti personaggi del mondo del calcio, per capire se e quale allenatore esiste oggi fuori dai giochi e idoneo a saltare in corsa in sella al Napoli. Il nome di Igor Tudor, croato che ha allenato il Marsiglia nell’ultima stagione, è quello che va per la maggiore. Tudor è senza panchina e si racconta che abbia lasciato in stand by la Salernitana per attendere proprio la chiamata del Napoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis ha deciso di esonerarlo : avvio di campionato al disotto delle aspettative

La previsione di Cassano: “Un calciatore del Napoli diventerà come Calhanoglu”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”