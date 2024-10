Dazn – Pozzecco: “Il Napoli di Conte è solido, ma se vince lo scudetto è inaspettato”

Il Ct della nazionale italiana di Basket, Gianmarco Pozzecco, è intervenuto in diretta dopo la vittoria del Napoli contro il Milan: “Il Milan non ha fatto assolutamente una brutta partita. Come diceva Marcelo Bielsa purtroppo nello sport abbiamo il vizio di valutare le partite sempre in base ai risultati, ma gli addetti ai lavori dovrebbero fare solo questo. Il Napoli di Conte è solido, ma se vince lo Scudetto sarà una cosa davvero inaspettata”.

