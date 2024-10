Milan-Napoli, Meret: “Stiamo lavorando benissimo”

Il portiere del Napoli Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria in trasferta contro il Milan.

Milan-Napoli si è conclusa con una vittoria della squadra ospite per 0-2 ed Alex Meret ha commentato quanto accaduto ai microfoni di DAZN.

Di seguito le sue parole:

“Sicuramente sento che la squadra sta lavorando benissimo dal punto di vista difensivo. Ci applichiamo tanto. Oggi la partita è stata difficile ma siamo stati bravi a chiudere gli spazi al Milan e a concedere poche occasioni. La parata più difficile forse è stata l’ultima su Leao. Il tiro molto forte che ho messo sopra la traversa. Sono contento per la mia prestazione ma anche di quella della squadra. Nonostante stiamo facendo bene è presto per parlare di Scudetto. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e lavorare di partita in partita.”

