Milan-Napoli, Fonseca: “Non abbiamo saputo sfruttare le opportunità che abbiamo creato”

Milan-Napoli, il commento di Fonseca

Al termine della gara vinta dal Napoli contro il Milan, in diretta ai microfoni di DAZN è intervenuto l’allenatore dei padroni di casa Paulo Fonseca che ha commentato la sconfitta casalinga per 2-0. Ecco quanto dichiarato:

“Non è facile giocare subendo un gol dopo 5 minuti. Guardando la partita devo dire che la squadra ha avuto una buona reazione, abbiamo giocato un calcio molto positivo con qualità, abbiamo creato occasioni contro una squadra che si abbassa come il Napoli. La mia preoccupazione è che abbiamo preso dei gol che non possiamo prendere contro una squadra come il Napoli. Noi però abbiamo cercato il gol, abbiamo creato. Nelle ultime decisioni dobbiamo migliorare, ma la squadra ha avuto sempre il gioco, abbiamo recuperato tante palle, non abbiamo lasciato il Napoli uscire. Non abbiamo saputo sfruttare le opportunità che abbiamo creato”.

