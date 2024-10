Infortunio Lobotka, filtra ottimismo per il recupero

Sportmediaset ha riportato le ultime in merito all’infortunio del centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka.

Stanslav Lobotka sta attualmente recuperando da un recente infortunio. Il centrocampista non ha potuto scendere in campo per la sfida di campionato contro il Milan ma probabilmente ci sarà per il prossimo match: quello contro l’Atalanta.

Di seguito le parole di Sportmediaset:

“Nonostante non sia disponibile per la trasferta di questa sera contro il Milan, Lobotka potrebbe essere vicino al rientro in campo. Il centrocampista del Napoli sta continuando il recupero dall’infortunio a Castel Volturno e da parte dello staff medico ci sarebbe un cauto ottimismo: non è da escludere una sua convocazione per il match contro l’Atalanta in programma domenica alle 12:30. Le sue condizioni, comunque, verranno valutate giorno per giorno.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Conte vorrebbe migliorare il reparto difensivo

Napoli, Manna: “Dobbiamo restare umili e concentrati”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”