La Juventus contro la Lazio, il rispetto del protocollo è fondamentale

La Juventus indispettita dall’atteggiamento della Lazio

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, in casa Juventus non hanno visto di buon occhio quanto sta accadendo alla Lazio dove è esploso il caos tamponi. Ecco quanto riporta il quotidiano di oggi in edicola:

“La Juve, quando ha avuto calciatori positivi, li ha messi in isolamento e per il resto della squadra (come per le persone che lavorano a contatto con i giocatori) ha scelto la strada della bolla, come da accordi con l’Asl di Torino. Chi ha avuto contatti con i positivi si è chiuso al J Hotel: così i calciatori hanno potuto continuare ad allenarsi e giocare le partite ufficiali dopo i controlli di rito. Un procedimento certo differente da quello adottato dalla Lazio con Immobile”.

