Campania zona gialla, il Premier Conte non torna indietro

Campania, Conte conferma la zona gialla

Giuseppe Conte, Premier del Governo italiano, ha rilasciato un’intervista alle pagine del Corriere della Sera dove ha risposto anche in merito alla zona gialla assegnata alla Campania. Ecco quanto dichiarato:

Ci sono Regioni dove il virus va veloce, come la Campania, che si ritrovano in fascia gialla. Non tornerete indietro, anche se tanti lamentano la scarsa trasparenza e vi accusano di decidere sulla base di dati vecchi e incompleti?

“No, su questo non torniamo indietro. L’alternativa a questo sistema è chiudere ancora una volta il Paese con danni enormi per tutti. In questo caso mal comune non sarebbe mezzo gaudio, ma disastro per tutti”.

