Napoli, ansia Covid-19. De Laurentiis pronto a non far partire i giocatori per le Nazionali

Napoli, De Laurentiis verso una clamorosa scelta

Come riportato dal Corriere della Sera, in casa Napoli sono ore caldissime. In vista degli impegni delle Nazionali, Aurelio De Laurentiis stare bbe pensando di non far partire i 17 convocati dalle loro rispettive Federazioni. La paura che alcuni elementi della squadra possano contagiarsi è tanta, con il presidente azzurro potrebbe prendere una clamorosa scelta. Anche altri club appoggiano la linea di De Laurentiis, condividendo il suo pensiero. Nelle prossime ore, potrebbero esserci degli sviluppi.

