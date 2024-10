Napoli, Conte vorrebbe migliorare il reparto difensivo

Secondo Luca Marchetti tecnico Antonio Conte vorrebbe fare un acquisto per rafforzare la difesa del Napoli.

Il giornalista Luca Marchetti si è soffermato sul Napoli di Antonio Conte ai microfoni di “Radio Marte”, nel corso della trasmissione “Radio Marte Sport Live”.

In primo luogo ha parlato della sfida contro il Milan:

” Il Milan è una squadra importante ma le assenze pesano. Il Napoli deve dare risposte importanti, la squadra è molto efficace e deve confermarsi tale anche contro le dirette competitors per il titolo. La squadra di Conte sa difendere anche se produce meno ed in modo diverso rispetto al Napoli di Sarri e Spalletti. Conte ha trasferito la sua mentalità aggressiva e determinante.”

Poi sul mercato afferma:

“Non so se il Napoli possa acquistare già a gennaio, considerando la mancata cessione di Osimhen. Immagino però che di fronte ad occasioni importanti possa intervenire sulla linea difensiva che merita qualche alternativa pronta. Dipende da come si svolgerà il mercato e dalle occasioni che si presenteranno. Sicuramente Conte sarebbe felice di un acquisto in difesa. Dipende anche dalle cessioni: ci sono tanti giocatori appetibili che non trovano spazio a Napoli ma difficilmente il club partenopeo se ne libererà a gennaio.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Manna: “Dobbiamo restare umili e concentrati”

Mario Rui cambia agente, presto incontro con il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”