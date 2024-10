Napoli, Manna: “Dobbiamo restare umili e concentrati”

Il Direttore del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima della sfida contro il Milan.

A pochi minuti dal fischio d’inizio per la sfida contro il Milan Giovanni Manna, Direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Di seguito le sue parole:

“Parlare di lotta per lo Scudetto è prematuro, non siamo nemmeno a un terzo del campionato. La partita è tra due grandi squadre, in un grande palcoscenico. Nelle ultime settimane più volte siamo stati accostati allo Scudetto, ma noi sappiamo da dove siamo partiti e ci sono squadre più attrezzate di noi che hanno fatto un percorso diverso nell’ultima stagione. Le difficoltà appartengono al percorso, stiamo facendo il nostro. A volte facciamo fatica, ma credo sia normale. Dobbiamo restare umili e concentrati, lavoriamo ogni giorno per ottenere il massimo risultato. Dopo la Juventus questa è la squadra più forte che incontriamo, è una tappa del nostro percorso, ma non guardiamo la classifica. Lavoriamo partita dopo partita. Abbiamo ripristinato il gruppo storico e abbiamo aggiunto giocatori arrivati alla fine del mercato. Il mister sta lavorando, stiamo ottenendo buoni risultati e abbiamo dei margini. Siamo oggettivamente contenti di come sta andando, ma bisognerà essere consapevoli del fatto che arriveranno momenti di difficoltà e andranno affrontati esattamente come stiamo affrontando questo momento.”

