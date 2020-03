Bellinazzo su quanto perderebbe il Napoli se non si dovesse più giocare o disputa le gare a porte chiuse!

Bellinazzo: il Napoli potrebbe perdere 50-60 mln se si giocasse a porte chiuse o se addirittura non si dovesse più giocare, con tutto il correlato degli sponsor che potrebbero tirarsi indietro

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Bellinazzo, Sole24Ore. Il giornalista ha riferito su quanto potrebbe perdere il Napoli se si verificassero alcune situazioni in merito ad una eventuale sospensione definitiva delle gare di calcio o se le stesse si disputassero a porte chiuse.

Queste le sue parole:

SULLO SPOSTAMENTO DELL’EUROPEO

“Mi risulta che verrà rinviato l’incontro del 23 Marzo che doveva decidere sul destino del campionato. Il buon senso della UEFA indurrebbe ad uno spostamento dell’Europeo per dare spazio ai campionati, dopodiché c’è il problema di tenuta dell’insieme del sistema calcio.

BELLINAZZO SULLA LUNGA CRISI DELLA LEGA PRO

In questi anni c’è stata una selezione naturale in Lega Pro data dalla lunga crisi del 2008, oggi ci troviamo di fronte ad una crisi economica di cui possiamo appena intravedere il profilo, ma molto profonda.

E’ evidente che si porrà il problema e c’è la probabilità che molte società non riusciranno ad iscriversi ai campionati, per cui potrebbe tornare d’attualità il tema di riforma delle leghe.

SULLA EVENTUALE PERDITA DEL NAPOLI

Perdita del Napoli? Potrebbe perdere 0 con stadi aperti e tutte le partite previste, ma potrebbe perdere 50-60 milioni se si giocasse a porte chiuse o se non si dovesse più giocare, con tutto il correlato che gli sponsor potrebbero tirarsi indietro. E’ molto complicato da dire, anche per le pay TV, Sky con la scissione di molti abbonati. Ceferin non si metterà contro le Federazioni più potenti, domani mi aspetto una UEFA che prenda decisioni di buon senso”. Conclude Bellinazzo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, pronta l’asta per Tonali: i dettagli

Caos diritti tv. SKY e DAZN chiedono lo sconto alla Lega

L’invito della SSC Napoli:”Alle 19:45 cantiamo tutti insieme”

Jueventus in allarme, perdite per 50 milioni

Asse di mercato Napoli-Torino, interessano tre granata

Ghoulam verso l’addio, pronti Barisic o Tsimikas

La Fiorentina ufficializza: “Pezzella e Cutrone positivi al coronavirus”

Euro2020 – Il nemico numero uno delle leghe europee

Tema allenamenti – E’ scontro in Lega, Agnelli contro Lotito ed Adl

Coronavirus, si aggrava la situazione. Oggi +2116 contagi e 250 morti

Emergenza coronavirus, il comunicato dell’ECA

Modugno:”UEFA? Scelta tardiva, sospensione obbligata”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus:infermiera denuncia paziente

Coronavirus, Roche cede gratis il farmaco per l’artrite

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts