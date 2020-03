VIDEO – Mertens, messaggio di ringraziamento al personale del Monaldi

Mertens, messaggio di ringraziamento al personale sanitario dell’ospedale Monaldi di Napoli

Covid-19 Napoli – Mertens, messaggio di ringraziamento a tutto il personale ed ai medici del Monaldi di Napoli che stanno lavorando senza sosta per l’emergenza Coronavirus.

Mertens:

“Ho visto tutti i video che vi stanno facendo. State aiutando tutte le persone. E’ un periodo difficile per voi, ma state facendo un grande lavoro. Grazie grazie per tutto quello che state facendo. State facendo un grande lavoro. Non vi è possibile stare vicino alla famiglia. Volevo darvi un messaggio di forza. Veramente grazie per tutto quello che state facendo. Un bacio e forza”.

