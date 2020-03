Moron, Jovic, Barisic nel mirino del Napoli. Si devono rinviare gli europei all’anno prossimo!

Chiariello: Gattuso sarà molto attento a monitorare i suoi ragazzi, altro non c’è da fare, tranne che Giuntoli via telefono si attiva sul mercato tra Moron, Jovic, Barisic, il mercato non si ferma mai

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare dei vari rinvii dei campionati ed Europei oltre al Napoli che osserva Moron, Jovic, Barisic.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net:

Chiariello: “Ad oggi c’è una sola cosa da decidere: rinviare gli europei all’anno prossimo, senza se e senza ma”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Calcio italiano che non sa che pesci prendere. Formula 1, Champions League e NBA sono gli eventi sportivi più importanti, si è fermato il football americano, europeo, si è fermata la Formula 1 e gli NBA, vanno a rischio le Olimpiadi e corse ciclistiche. La pandemia è stata sottovalutata da chi avrebbe dovuto prendere i provvedimenti sin dall’inizio. Oggi non sappiamo se e quando riprenderemo, Gravina giorno per giorno aumenta l’allarme facendo varie ipotesi sul prosieguo. Ad oggi c’è una sola cosa da decidere: rinviare gli europei all’anno prossimo, senza se e senza ma”.

Santoni: “Domani ECA e FIFPro proveranno ad immaginare come procedere nei prossimi mesi, insieme alla UEFA. E’ impossibile pensare che rinunci a completare anche Champions ed Europa League”

Andrea Santoni, Corriere dello Sport: “Ognuno deve continuare a fare ciò che è necessario e ciò che è stato decretato dal governo. Il mondo non finisce, seppure si ha questa situazione, abbiamo il dovere di pensare a come venirne fuori. Ci sono vari step: la realtà italiana e quella internazionale, l’una il campionato e le coppe, l’altra le competizioni internazionali e l’Europeo.

Domani tutte le 55 Federazioni, più i rappresentanti dell’ECA, più il presidente della Fifpro partecipano ad una gigantesca call conference dove cercheranno di capire come agire. Verrà pensato un futuro e speriamo che ciò possa avvenire, vorrebbe dire che le cose stanno migliorando. Ma è giusto dire che ciò che verrà stabilito domani, è un’ipotesi di lavoro che dovrà essere messa in pratica più avanti.

Noi italiani per finire così come sono state concepite le manifestazioni, abbiamo bisogno di 12 finestre più un turno per i recuperi per il campionato, in più ci sono due finestre per la Coppa Italia. Se consideriamo di ripartire il primo weekend di maggio, fino al 28 giugno, le finestre disponibili sono 17 giocando anche in settimana. Che l’Europeo non si giochi adesso, mi pare dato di fatto, vediamo quando verrà ricandalendarizzato.

Già il mondiale del 2022 calendarizzato tra novembre e dicembre ha scombinato tutto, se ci aggiungiamo anche l’Europeo invernale sarebbe caos totale. Sicuramente dovranno essere ripensate le formule, dovranno essere giocati i recuperi delle Coppe, con turni unici ed una final four. L’ultima cosa da aggiungere sono i contratti: stiamo ragionando su Maggio-Giugno, perché al 30 Giugno scadono tutti i contratti in essere, assicurazioni, sponsor, tutto un mondo burocratico legale molto complesso”.

SPUD: “Voglio fare un grande applauso a tutti i ragazzi che si stanno prodigando per quest’emergenza. Napoli: Jovic, Barisic, Belotti, le ultime”

SPUD: “Già da un po’ i giocatori parlavano di una situazione preoccupati per sé stessi, sentivano e vedevano tutta una disorganizzazione sotto quest’aspetto. Ci sono piccolissimi segnali di miglioramento sul senso civico, quando vedono un piccolo spiraglio, tornano nel difetto.

Domenica c’erano ancora tantissime persone per strada. Napoli? Molto forte su Faraoni, soprattutto con l’uscita di Hysaj. Paradossalmente questi giorni si è lavorato molto sulla situazione terzini e Mario Giuffredi sarà parte integrante del prossimo mercato del Napoli.

Barisic? Da monitorare. Jovic? Mi astengo, voglio restare tranquillo su questa situazione. Posso dire che il sogno di De Laurentiis è Icardi, ma non si sposa con l’idea tecnico tattica del nostro allenatore. Jovic, Petagna e Milik sono i giocatori che Gattuso gradisce. Escluderei Belotti. Covid-19 può cambiare le carte in tavola? In Lega stanno navigando su una zattera in un oceano pieno di squali.

La ripresa è molto difficile, ci sarà una situazione che ricorderemo negli anni. Boga? Chelsea intervenuto in maniera prorompente, lui preferirebbe l’Inghilterra. Sui portieri c’è un’altra situazione, Meret è in panchina ma in maniera condivisa, sa cosa deve migliorare e accetta il fatto di allenarsi su vari aspetti. Szczęsny rinnova con la Juve. Lorenzo Insigne è stato bistrattato dal punto di vista umano e calcistico, molte cose non vengono fuori perché non c’è la volontà. Voglio fare un grande applauso a tutti i ragazzi che si stanno prodigando per quest’emergenza”.

Mazzola: “Ho scippato uno Scudetto al Napoli e me ne pento”

Sandro Mazzola, ex Inter: “Scippato uno Scudetto al Napoli? Penso di sì, tornando indietro non parlerei con l’arbitro. Quel Napoli giocava un bel calcio, me lo ricordo bene. Era faticoso far gol a Zoff, anche nelle partitine della Nazionale. Con Jascin me la facevo addosso, era molto alto. Un mio compagno mi chiese di tirare il rigore, mi ricordo che si ruppe la molla dei pantaloncini. Coronavirus? Abito di fronte al parco di Monza e vedere nessuno per strada mi intristisce”.

Chiariello: “Napoli, Giuntoli via telefono si attiva sul mercato tra Moron, Jovic, Barisic: il mercato non si ferma mai”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Il Napoli ha deciso saggiamente di far slittare gli allenamenti, allenandosi da casa con rigide restrizioni. E’ evidente che i calciatori più di altri devono stare attenti perché sono soggetti al contatto col pubblico.

Leggo che a De Laurentiis non è piaciuto vedere i giocatori accalcarsi per la spesa. Gattuso sarà molto attento a monitorare i suoi ragazzi, altro non c’è da fare, tranne che Giuntoli via telefono si attiva sul mercato tra Moron, Jovic, Barisic: il mercato non si ferma mai”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, pronta l’asta per Tonali: i dettagli

Caos diritti tv. SKY e DAZN chiedono lo sconto alla Lega

L’invito della SSC Napoli:”Alle 19:45 cantiamo tutti insieme”

Jueventus in allarme, perdite per 50 milioni

Asse di mercato Napoli-Torino, interessano tre granata

Ghoulam verso l’addio, pronti Barisic o Tsimikas

La Fiorentina ufficializza: “Pezzella e Cutrone positivi al coronavirus”

Euro2020 – Il nemico numero uno delle leghe europee

Tema allenamenti – E’ scontro in Lega, Agnelli contro Lotito ed Adl

Coronavirus, si aggrava la situazione. Oggi +2116 contagi e 250 morti

Emergenza coronavirus, il comunicato dell’ECA

Modugno:”UEFA? Scelta tardiva, sospensione obbligata”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus:infermiera denuncia paziente

Coronavirus, Roche cede gratis il farmaco per l’artrite

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts